Suspeito de matar Kirk disse que estava 'cansado do ódio' do ativista

O promotor reproduziu uma troca de mensagens de texto entre Tyler Robinson e sua namorada. Logo após o tiroteio, ele teria enviado a mensagem: "Há ódios que não se negociam". A mulher, então, questionou: "Não foi você quem fez isso, certo?". E Robinson respondeu: "Sou eu, me desculpe." Nenhuma ligação da relação da companheira de Tyler com o crime foi encontrada até o momento, segundo as autoridades.

Pais de Tyler Robinson foram responsáveis por entregar o filho. "A mãe de Robinson viu a foto do atirador no noticiário e achou que ele se parecia com o filho. Ela ligou para o filho e perguntou onde ele estava. Ele disse que estava em casa doente", detalhou o promotor. O suspeito pensou em tirar a própria vida após cometer o crime, mas que seus pais o convenceram a se entregar.

Suspeito foi indiciado hoje por homicídio com agravante pela Justiça dos Estados Unidos. Se for condenado, Robinson pode enfrentar a pena de morte.

A primeira audiência do caso, com a presença do suspeito, deve ocorrer ainda nesta tarde (horário local). A imprensa norte-americana afirma que o suspeito ainda não tem advogado constituído

Relembre o caso