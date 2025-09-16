Tropas israelenses avançam por terra em Gaza em 'ofensiva principal'

Durante a madrugada, intensos bombardeiros vindo de Israel atingiram Gaza. Os alvos eram bairros residenciais e prédios ainda de pé. "Há muitas pessoas presas sob os escombros e é possível ouvir seus gritos. Corri para a rua, até o local do ataque, onde três casas de um bloco residencial foram completamente destruídas", relatou Ahmed Ghazal, um morador de 25 anos, à agência de notícias AFP. Relatos indicam também a presença de helicópteros e filas de tanque nas ruas.

Ação acontece após visita de secretário dos Estados Unidos a Netanyahu. Ontem, Marco Rubio, secretário de Estado americano, se reuniu com o premiê israelense e reforçou o apoio do país a Israel e à eliminação do Hamas, a quem chamou de "grupo de animais bárbaros". "A guerra vai acabar com a eliminação das pessoas que fizeram isso, acabando com a ameaça. Vai acabar com a libertação de todos os reféns, vivos e mortos."

Na declaração, ele também colocou em xeque a criação de um Estado Palestino, que vem ganhando apoio de líderes europeus. Rubio disse que, por mais que deseje uma maneira pacífica e diplomática para lidar com o conflito, "e continuará a explorar e nos dedicar a isso, também temos de estar preparados para a possibilidade de que isso não aconteça."

Defesa Civil da Faixa de Gaza afirma que 49 pessoas foram mortas ontem. Ao anunciar as novas mortes, o porta-voz Mahmoud Bassal disse que um "massacre de grandes proporções está em curso".

Na semana passada, Israel fez um ataque ao Qatar, onde líderes do Hamas se reuniam para discutir cessar-fogo. O grupo terrorista palestino afirmou que ninguém da alta cúpula estava entre os seis mortos. O Qatar, importante aliado dos Estados Unidos, condenou o ataque e classificou o ato como um "terrorismo de Estado". Ontem, o Emir do Qatar acusou Israel de tentar boicotar os diálogos para uma trégua.

Investigadores afirmam que Israel comete genocídio em Gaza

Investigadores dizem que país quer "destruir os palestinos". A Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU acusou Benjamin Netanyahu e funcionários do alto escalão do governo. "A Comissão considera que Israel é responsável pela prática do genocídio em Gaza", afirmou Navi Pillay, presidente da Comissão, que não fala em nome da ONU. Os investigadores afirmam na declaração que as autoridades e as forças de segurança israelenses cometeram quatro dos cinco atos genocidas definidos pela Convenção de 1948 para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio: matar, causar danos físicos ou mentais graves, impor deliberadamente condições de vida calculadas para causar a destruição total ou parcial dos palestinos e impor medidas destinadas a impedir nascimentos.