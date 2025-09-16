Trump mira cidades de prefeitos negros: 'Ação anti-woke para deslegitimar'

Trump usa estereótipos raciais e políticos ao sugerir que prefeitos negros não conseguem manter a ordem, explica a professora. "Isso não significa necessariamente que a decisão seja apresentada oficialmente como uma política racializada, ela vem revestida do discurso da 'lei e ordem'. Mas, na prática, reforça a associação entre governos locais liderados por negros, caos urbano e necessidade de intervenção federal".

Medida tem efeito positivo para a base MAGA (Make America Great Again) de Trump, diz professora. Para Denilde Holzhacker, professora de Relações internacionais da ESPM, decisão de Trump mostra uma visão dura no combate ao crime mas pode afastar o apoio de comunidades negras que votaram nele.

A questão da segurança é algo que dá apoio, mas a forma de intervenção presidencial cria um cenário de embate com os governadores e prefeitos, que amplia a judicialização e embate jurídico entre as entidades federativas Denilde Holzhacker

Chicago é a próxima

Trump disse que planeja enviar tropas da Guarda Nacional para combater o crime em Chicago. Ainda não há prazo para que tropas federais entrem em Chicago; o anúncio ocorreu no último dia 2.

Presidente disse que iria resolver "o problema da criminalidade", mas números já indicavam melhora. Chicago registrou 573 homicídios em 2024, segundo a polícia da cidade, 8% a menos que o ano anterior. Trump a classificou como a cidade "mais perigosa do mundo, de longe". A cidade de Porto Príncipe, no Haiti, foi a cidade classificada como mais violenta do mundo, com uma taxa de 139,31 homicídios por 100 mil habitantes, segundo ranking da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. As informações referem-se a 2024 e foram atualizadas em fevereiro de 2025.