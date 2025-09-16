Trump vai ao Reino Unido para acordo econômico e parcerias com big techs

Ainda são esperados acordos multibilionários para desenvolver projetos nucleares para alimentar centros de dados de inteligência artificial. Jesen Huang, da Nvidia, e Sam Altman, da OpenAI, devem ser os líderes do anúncio do investimento para os centros de dados no Reino Unido. A CoreWeave Inc., provedora norte-americana de computação, também deverá fazer anúncio de investimento no Reino Unido. Já a BlackRock Inc. deverá anunciar investimento no mercado britânico de data centers, ainda segundo a Bloomberg.

Paralelamente, Reino Unido espera concluir negociações das tarifas sobre aço e alumínio. Os países têm feito acordos positivos em relação ao tarifaço, sendo que a maioria dos produtos britânicos ficou com taxa de 10%, inferior à aplicada à União Europeia. Além disso, condições específicas foram acordadas para setores-chave, como o automobilístico e a agropecuária.

Quem negociará com Trump será o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. O republicano e o socialista têm superado suas diferenças e desenvolvido uma boa relação nos últimos meses. As guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza também devem figurar na pauta do encontro.

Agenda de Trump no Reino Unido

Trump chegará a Londres, no fim do dia, acompanhado da primeira-dama Melania. Esta será a segunda visita de estado do republicano ao Reino Unido. A primeira foi em junho de 2019, quando o casal foi recebido pela falecida rainha Elizabeth 2ª. O encontro vai assinalar um feito histórico: a primeira vez que um presidente dos EUA em segundo mandato vai ao Reino Unido em visita de estado.