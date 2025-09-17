Tomada terrestre e 'destruição' do Hamas: o 'ataque final' de Israel a Gaza

Israel lançou nesta semana o que chamou de "ataque final" contra Gaza. A ofensiva quer tomar a Cidade de Gaza, capital da Faixa de Gaza, hoje controlada pelo Hamas.
O que é o "ataque final"?
Forças israelenses afirmam que é preciso tomar a Cidade de Gaza para destruir o grupo terrorista. Para isso, Tel Aviv aprovou, em 4 de maio, a operação chamada "Gideon's Chariots", ou "carruagens de Gideão", na tradução livre para o português. Na Bíblia, Gideão é um juiz e guerreiro vitorioso de Israel.
A Cidade de Gaza é o centro do poder militar e administrativo do Hamas, seu principal reduto. O Hamas transformou a Cidade de Gaza no maior escudo humano da história.
Forças de Defesa de Israel
Primeira fase da operação foi na semana passada, quando aviões da Força Aérea israelense destruíram arranha-céus na Cidade de Gaza. Segundo os militares, os prédios armazenavam infraestrutura do grupo terrorista. Um militar israelense disse à AFP que de 2 mil a 3 mil militantes do Hamas operam na Cidade de Gaza.
Escalada da invasão terrestre da capital é segunda fase da operação. Ela começou na noite de ontem, após novo apelo à população para que deixassem a cidade rumo ao sul do território.
Para viabilizar retirada dos palestinos, Israel criou corredor humanitário. Foram criadas rotas — que devem ficar abertas por 48h — para que moradores se desloquem para o sul.
"Gaza está em chamas", afirmou o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. Ele disse, em post no X, que "as Forças de Defesa de Israel atacam com punho de ferro a infraestrutura terrorista". Ainda segundo Katz, seus soldados "estão lutando bravamente para criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas".
Duas divisões estão operando na Cidade de Gaza e terceira deve se juntar em breve, conforme as forças israelenses. O chefe do Estado-Maior comanda as forças a partir de uma das divisões. As tropas concluirão a operação quando a Cidade de Gaza estiver totalmente cercada.
Aproximadamente 70 mil reservistas foram mobilizados. Segundo Israel, outros 60 mil estão preparados para ingressar em breve.
Ao todo, 75 palestinos foram mortos na Faixa de Gaza hoje, segundo a Al Jazeera com informações de fontes médicas. Entre as vítimas, 53 estavam na Cidade de Gaza. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, Israel matou mais de 65 mil palestinos na região, de acordo com a emissora qatari.
Incursão por terra escalou após reunião com EUA
Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, esteve com Netanyahu na última segunda-feira. Segundo Rubio, há "uma janela muito curta para que um acordo possa ser alcançado. Não temos mais meses — provavelmente dias, talvez algumas semanas — então este é um momento crucial, um momento importante".
Nossa preferência, nossa escolha número um, é que tudo termine com uma solução negociada na qual o Hamas diga: 'Vamos nos desmilitarizar, não representaremos mais uma ameaça, nos dissolveremos, libertaremos todos os reféns'.
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em declaração à imprensa
Israel também atacou Doha
Bombardeio mirou dirigentes do Hamas na capital do Qatar, na semana passada. O grupo se reunia para avaliar uma nova proposta dos EUA para um cessar-fogo na Faixa de Gaza quando foi atingido. O ataque matou cinco palestinos membros do Hamas e um policial qatari. Ao lado dos EUA, o Qatar e o Egito atuam como mediadores entre Israel e o Hamas no conflito em Gaza.
Diante de críticas, Netanyahu disse que não descarta novos ataques a líderes do Hamas "onde quer que estejam". Os chefes dos Estados árabes e islâmicos realizaram uma cúpula para demonstrar apoio ao Qatar após o ataque de Israel. O grupo acusou o premiê israelense de orquestrar a ofensiva justamente para inviabilizar a tentativa de um acordo de cessar-fogo. Washington também se manifestou contra a ofensiva em Doha.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.