Tomada terrestre e 'destruição' do Hamas: o 'ataque final' de Israel a Gaza

Israel lançou nesta semana o que chamou de "ataque final" contra Gaza. A ofensiva quer tomar a Cidade de Gaza, capital da Faixa de Gaza, hoje controlada pelo Hamas.

O que é o "ataque final"?

Forças israelenses afirmam que é preciso tomar a Cidade de Gaza para destruir o grupo terrorista. Para isso, Tel Aviv aprovou, em 4 de maio, a operação chamada "Gideon's Chariots", ou "carruagens de Gideão", na tradução livre para o português. Na Bíblia, Gideão é um juiz e guerreiro vitorioso de Israel.