Israel abre novo corredor humanitário; tropas avançam pelo centro de Gaza

Israel criou um corredor humanitário para o deslocamento forçado de palestinos da Cidade de Gaza um dia após as tropas do país iniciarem uma ofensiva rumo ao centro do local.

O que aconteceu

Israel abre rota de 48 horas para que moradores se desloquem para o sul. A ação ocorre um dia após o país lançar uma ofensiva para tomar contar do centro da Cidade de Gaza, onde diz acreditar que ainda há integrantes do Hamas. "Moradores de Gaza, o Hamas, com seu extremismo, intransigência e recusa em libertar os sequestrados, está impondo desgraças e tragédias à Faixa de Gaza. Lutaremos contra o Hamas implacavelmente. Todo terrorista terá seu dia", afirmou o porta-voz do Exército, Avichay Adraee.

Moradores se deslocam a pé, de carro ou caminhão. Imagens da agência de notícias AFP mostram uma grande concentração de palestinos que trafegam com pertences em uma estrada na área do campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.