Qual era a igreja de Charlie Kirk? Megatemplo é palco conservador nos EUA

Kirk disse que a parceria é uma forma de "enviar uma mensagem". "Por que não tentamos unir forças neste ano crítico de 2024, no estado do Arizona, para enviar uma mensagem ao resto do mundo de que a igreja americana vai defender a liberdade? A igreja americana vai defender a retidão. A igreja americana não vai se curvar ao regime secular, sem Deus e globalista que está espalhando terror neste país agora", disse o ativista durante um evento da igreja no ano passado.

14.set.2025 - A Dream City Church homenageou Charkie Kirk com orações durante o Freedom Day in America Imagem: Reprodução/Redes sociais

A igreja lamentou a morte de Kirk. Em um comunicado oficial publicado em seu site, a Dream City Church disse que "a vida dele foi um testemunho de liderança corajosa e convicção inabalável e, embora sua voz possa ter sido silenciada, seu legado continuará a ecoar nas vidas que ele tocou".