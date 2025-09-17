Brasileiros descobrem gravidez servindo na guerra da Ucrânia

Com um mês de papo, ele me chamou para visitá-lo. A ideia era nos encontrarmos na Polônia, por pelo menos uma semana, para saber se havia algo romântico entre nós. Tínhamos nos tornado grandes amigos. Eu sabia que ele era uma boa pessoa, tínhamos amigos em comum.

Após um mês, comprei a passagem e fui para a Polônia. Lá, percebemos que a química era real e decidi ficar na Ucrânia com ele. Gustavo servia na Legião Estrangeira e, como sempre tive interesse nesse tipo de trabalho, me informei sobre como poderia começar a servir.

Quando me voluntariei, perguntaram no que eu tinha interesse. Como já tinha trabalhado cuidando de pessoas, resolvi fazer um treinamento na base para atuar em primeiros socorros e ajudar soldados feridos em combate.

Meu treinamento durou cerca de um mês e meio na base e 15 dias em área de missões.

Fugiu da morte

Em uma das missões no batalhão da linha de frente, Gustavo acabou se ferindo de forma grave. O batalhão dele caiu em uma emboscada do exército russo. Ele foi atingido por estilhaços que perfuraram o pulmão — ocasionando um pneumotórax — e também machucou as pernas.