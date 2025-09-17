Tiroteio deixa três policiais mortos e dois feridos na Pensilvânia, nos EUA

Três policiais foram mortos e outros dois ficaram feridos na tarde de hoje (horário local) em um tiroteio em Codorus Township, na Pensilvânia (EUA), informou o Comissário da Polícia Estadual Christopher Paris.

O que aconteceu

Informações iniciais indicam que o ataque ocorreu quando os agentes cumpriam um mandado de prisão. A informação foi apurada pela NBC News com três fontes familiarizadas com o caso. O trabalho fazia parte de uma investigação doméstica iniciada ontem.

Duas pessoas ficaram feridas no ataque. O Hospital WellSpan York divulgou à Fox News que a dupla —que não teve os nomes divulgados— está em estado grave, mas estável.