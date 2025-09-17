Trump intensifica ataques à imprensa após ação contra o NYT

O presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu barrar o projeto do que considera como "mídia de esquerda radical" de "destruir os EUA".
O que aconteceu
Declaração foi em post sobre processo contra o The New York Times. Ontem, o republicano apresentou uma ação de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 79,5 bilhões na cotação atual) por difamação e calúnia.
Ação refere-se a carta no formato de silhueta de mulher nua. O NYT afirmou em uma reportagem que a carta teria sido enviada por Trump no aniversário do criminoso sexual Jeffrey Epstein, morto em 2019.
Presidente dos EUA, porém, nega que assinatura seja dele. "Foi permitido ao The New York Times mentir, difamar e me caluniar livremente por tempo demais, e isso termina já", disse anteriormente.
Ontem, Trump afirmou ter recebido retorno "incrível" sobre caso. "O sentimento predominante é: 'JÁ ERA HORA!'", escreveu na sua rede social, a Truth Social. "Vamos detê-los em todos os níveis!!!", completou.
Jornal declarou que "processo é infundado" e busca prejudicar o jornalismo. "Não possui qualquer alegação legal legítima e, ao contrário, é uma tentativa de amordaçar e desencorajar o jornalismo independente. O The New York Times não se deixará influenciar por táticas de intimidação", disse o NYT em comunicado.
O que mais Trump alega no processo
Republicano também acusa quatro repórteres do NYT e a editora Penguin Random House. A ação cita três reportagens divulgadas em setembro e outubro do ano passado e um livro dos jornalistas Russ Buettner e Susanne Craig publicado no mesmo período.
Além dos US$ 15 bilhões, Trump quer indenização punitiva adicional "por um valor que será determinado no julgamento". A petição de 85 páginas foi apresentada a um tribunal distrital no estado da Flórida.
Em seu novo mandato na Casa Branca, republicano intensificou habitual hostilidade com meios de comunicação tradicionais. Ele tem atacado repetidamente jornalistas críticos, restringido acessos e processado profissionais da imprensa.
*Com informações da AFP.
