Trump intensifica ataques à imprensa após ação contra o NYT

O presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu barrar o projeto do que considera como "mídia de esquerda radical" de "destruir os EUA".

O que aconteceu

Declaração foi em post sobre processo contra o The New York Times. Ontem, o republicano apresentou uma ação de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 79,5 bilhões na cotação atual) por difamação e calúnia.

Ação refere-se a carta no formato de silhueta de mulher nua. O NYT afirmou em uma reportagem que a carta teria sido enviada por Trump no aniversário do criminoso sexual Jeffrey Epstein, morto em 2019.