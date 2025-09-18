Semana ruim? Vem gritar! Clube reúne pessoas para extravasar aos berros

Algo inesperado aconteceu naquele momento: Elena, Manny e os transeúntes gritaram para o "nada" e saíram com os olhos cheio de lágrimas. Assim, eles decidiram fundar o "Scream Club" —ou clube do grito, na tradução livre do inglês ao português.

De onde veio a ideia?

Manny, que se apresenta como "coach transformacional para homens", diz ter aprendido que controle da respiração e gritos poderiam ser estratégias de "liberação emocional" em um curso que fez em Los Angeles. À People, ele disse que era inicialmente cético em relação à prática, mas saiu de uma aula em lágrimas. "Lembro de pensar 'por que ninguém mais sabe disso?'", relatou.

Depois do primeiro grito em dezembro, o casal passou a voltar com frequência para gritar por ali munidos de uma placa que perguntava se alguém mais tinha tido uma semana ruim —e queria se juntar a eles. "Uma mulher veio. Então, na semana seguinte, mais pessoas apareceram e [o grupo] continuou crescendo", disse Elena à revista.

Manny e Elena fundaram o Scream Club oficialmente em junho, com uma conta no Instagram em que anunciavam os encontros no píer todos os domingos. Atualmente, a conta já tem cerca de 9.300 seguidores e fez fama na imprensa americana.