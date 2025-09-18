Coelho 'fumante passivo' é resgatado e mudança de cor surpreende após banho

Um coelho encontrado no Canadá chamou a atenção ao ser resgatado por voluntários do santuário de coelhos Sweetie's Rescue, em Ontário. O animal estava coberto de fuligem e com forte cheiro de cigarro. Depois de alguns banhos, ele revelou ser branco, e não marrom como parecia.
Batizado de Rio, o animal mostra na prática os riscos da fumaça em excesso para os bichinhos de estimação, que se tornam fumante passivos - quando seus tutores são tabagistas.
Resgate e banho revelador
Os voluntários do santuário Sweetie's Rescue, em Ontário, relataram que o pelo do coelho estava impregnado de nicotina e alcatrão. "Ficamos chocados quando o encontramos pela primeira vez. Seu rosto estava marrom e coberto de crostas", contou a cuidadora Ashley Mulvihill, ao britânico The Sun.
Após três banhos, a água ficou preta e depois amarelada, até que o animal se revelou totalmente branco. "O cheiro me deixou enjoada. Uma das nossas voluntárias deu outro banho nele [o terceiro] e aparou um pouco do seu pelo. Quando ela terminou, ele ficou completamente branco", disse ela ao tabloide britânico.
Vaquinha para castração
Rio foi colocado para adoção, mas antes passará por castração junto com outro coelho chamado Journey. Há uma semana, o santuário anunciou em rede social que ainda faltam 300 dólares para o procedimento.
Já angariamos a maior parte do dinheiro para eles. Se alguém puder doar para a castração do Journey, isso seria ótimo.
Publicou Ashley nas redes do santuário
Riscos de expor os animais à fumaça de cigarro
O biólogo Kayron Passos explica que a presença do cheiro de cigarro indica que o coelho conviveu com fumantes de forma contínua. "Assim como pessoas, os outros animais também se tornam fumantes passivos", explica Passos.
Segundo o especialista, a fumaça pode causar alterações na mucosa, irritabilidade, insuficiência respiratória, arritmia, aumento do colesterol e até tumores. "É capaz dele ter ficado mais espertinho depois do banho porque realmente se sentiu melhor com o cheiro. O corpo produz mais sebo para se proteger, o que adere ainda mais sujeira. É um quadro de maus-tratos", completou Passos.
