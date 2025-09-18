Coelho 'fumante passivo' é resgatado e mudança de cor surpreende após banho

Um coelho encontrado no Canadá chamou a atenção ao ser resgatado por voluntários do santuário de coelhos Sweetie's Rescue, em Ontário. O animal estava coberto de fuligem e com forte cheiro de cigarro. Depois de alguns banhos, ele revelou ser branco, e não marrom como parecia.

Batizado de Rio, o animal mostra na prática os riscos da fumaça em excesso para os bichinhos de estimação, que se tornam fumante passivos - quando seus tutores são tabagistas.

Resgate e banho revelador

Os voluntários do santuário Sweetie's Rescue, em Ontário, relataram que o pelo do coelho estava impregnado de nicotina e alcatrão. "Ficamos chocados quando o encontramos pela primeira vez. Seu rosto estava marrom e coberto de crostas", contou a cuidadora Ashley Mulvihill, ao britânico The Sun.