Como é avião supersônico da Nasa que ligará Nova York a Londres em 3 horas?

A Nasa, agência espacial americana, começou a testar em "velocidade de segurança" na última semana o X-59, seu avião supersônico projetado para cruzar uma distância equivalente à de Londres (Inglaterra) a Nova York (EUA) em pouco mais de três horas.

O que aconteceu

O X-59 deverá romper a barreira do som e viajar a uma velocidade de até 925 milhas por hora (ou 1.488,6 km/h). Por isso, ele será capaz de cruzar as 3.450 milhas (5,5 mil km) entre as duas metrópoles em cerca de 3 h 42 minutos, segundo a Nasa.

Seu maior triunfo seria ser quase totalmente silencioso; ele produziria uma pancada "muda" em vez de um estrondo alto em voo. Esta tecnologia, que dá nome à missão Quesst (Quiet SuperSonic Technology) que o desenvolve, é resultado de uma parceria entre a fabricante de armamentos Lockheed Martin e a agência que iniciou a concepção do avião em 2016.