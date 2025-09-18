Governo Trump fez pressão contra 'Jimmy Kimmel' após fala sobre Kirk

O canal ABC não explicou o que causou a suspensão do programa ao anunciar, brevemente, o cancelamento. "'Jimmy Kimmel Live' vai ser suspenso por tempo indeterminado", afirmou o porta-voz da empresa em comunicado.

A ABC, um dos canais mais tradicionais dos EUA, é de propriedade da Walt Disney Company. Antes do anúncio de suspensão por parte do canal, outras duas companhias que retransmitem o sinal da ABC, a Nextar Media Group e a Sinclair, já tinham afirmado que não transmitiriam o programa de Kimmel para seus canais locais.

Donald Trump comemorou suspensão do show em publicação em rede social. "Parabéns à ABC por finalmente ter a coragem de fazer o que deve ser feito", afirmou.

Suspensão do programa vem em meio ao que é classificado como uma onda de ataques à imprensa americana por parte de Trump. Nesta semana, o presidente moveu uma ação bilionária contra o jornal The New York Times por "calúnia e difamação" após a publicação de uma carta que ele teria enviado ao bilionário Jeffrey Epstein.

Programa suspenso após falas sobre Kirk

Canal suspendeu programa dois dias após Kimmel afirmar que apoiadores de Trump querem tirar "proveito político" do assassinato de Kirk. A decisão causou comemoração por parte de republicanos e foi taxada como censura por alguns representantes democratas.