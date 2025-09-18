Presos por greve na França passam de 140; atos podem reunir mais de 900 mil

Mais de 140 pessoas foram detidas hoje na França, durante uma greve geral convocada em protesto contra o governo do presidente Emmanuel Macron.

O que aconteceu

Até as 11 horas (16 horas no horário local), ao menos 141 manifestantes foram presos em diferentes cidades francesas. Entre eles, 21 foram detidos em Paris e 75 seguem presos, conforme divulgado pelo jornal The Guardian, com base em informações do Ministério do Interior francês.

Fora da capital, cerca de 280 mil participaram dos protestos hoje, segundo estimativa de autoridades locais. Segundo apurado pela agência de notícias AFP, as forças de segurança da França esperam, por todo o país, uma mobilização com até 900 mil manifestantes nas ruas — cinco vezes mais que o número registrado nos protestos de 10 de setembro e com níveis semelhantes aos protestos contra a reforma da Previdência 2023.