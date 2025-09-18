Terremoto atinge costa da Rússia e gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a costa leste da Rússia, na madrugada desta sexta-feira (horário local). A informação foi confirmada pela Reuters.

O que aconteceu

Há risco de tsunami. Costa leste da Rússia e o Havaí, nos EUA.

Tremor ocorreu na região de Petropavlovsk-Kamchatsky. A informação é do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).