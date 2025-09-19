Barris de metal são encontrados no mar dos EUA, conteúdo ainda é misterioso

Esses resíduos transformaram o ambiente marinho em um habitat extremo. A mudança fez com que apenas bactérias adaptadas sobrevivessem na área afetada.

Um dos principais resíduos da produção de DDT era o ácido, e eles não o colocavam em barris. Isso nos faz pensar: o que era pior do que o resíduo ácido do DDT para merecer ser colocado em barris?

Johanna Gutleben, pós-doutoranda da Scripps e autora principal, em entrevista ao site da Universidade da Califórnia em San Diego

Ainda não se sabe exatamente os produtos químicos que estão armazenados nos barris, apesar das pistas. Além disso, número de barris no fundo do mar é desconhecido.

Mudança de ecossistema, explosivos militares e material radiativo

Entre as décadas de 1930 e 1970, 14 locais de despejo no sul da Califórnia receberam resíduos industriais. Entre eles estavam químicos, explosivos militares e até material radiativo, segundo a Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos).

Munições também foram localizadas no fundo mar. Foi o que apontaram pesquisas recentes da Scripps, que identificaram milhares de objetos, incluindo munições descartadas.