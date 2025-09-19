Presos há 8 meses, casal de idosos britânicos é libertado no Afeganistão

Um casal de idosos do Reino Unido foi libertado hoje depois de quase oito meses detido pelo Talibã no Afeganistão. A informação é da agência Reuters.

O que aconteceu

Barbie, 76, e Peter Reynolds, 80, foram presos em 1º de fevereiro pelo Talibã — movimento nacionalista islâmico que governa o Afeganistão. Conforme a BBC, há 18 anos, o casal trabalha em uma ONG que faz projetos em escolas no país do Oriente Médio. Eles foram presos na província de Bamiyan, após usarem um avião sem comunicar as autoridades locais.

Soltura se deu após meses de negociação entre britânicos e o talibãs, mediada pelo Qatar. O casal foi levado hoje para Doha e não há detalhes sobre o estado de saúde deles.