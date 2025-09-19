Em estádio da NFL, com Trump: como será e quem estará no funeral de Kirk

Evento será teste para o Serviço Secreto

Órgão disse em comunicado que "o planejamento conjunto de segurança está em andamento para o memorial e funeral de Charlie Kirk". Conforme o Serviço Secreto norte-americano, "informações apropriadas relacionadas à segurança pública serão fornecidas conforme o processo for se desenvolvendo nos próximos dias".

Ainda não está claro se memorial foi classificado como evento nacional de segurança especial. Se for esse o caso, a organização receberá recursos adicionais do governo federal, além da garantia da coordenação de autoridades estaduais e locais para reforço da segurança.

Pelo seu tamanho e características, evento em estádio será teste em momento de hostilidades. Uma das características da arena é ter teto retrátil, o que significa que pode estar fechado ou aberto durante o evento. Locais abertos costumam representar dificuldades maiores de monitoramento.

Este local pode ser visto como um alvo atraente para um agente hostil devido à sua visibilidade. O potencial [o funeral] de ser interrompido por uma série de ameaças diferentes, ou mesmo pela ameaça de uma ameaça, é algo em que as autoridades policiais precisam realmente se concentrar e, em seguida, implementar os protocolos de mitigação imediatamente.

Jonathan Wackrow, ex-agente do Serviço Secreto dos EUA, à CNN

Polícia já está no local, segundo a CNN. Conforme a emissora, agentes estão instalando sensores magnéticos e outros equipamentos pelo estádio, inspecionando o interior e o exterior do espaço, e preparando um plano de risco.