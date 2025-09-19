Irmãos separados em sequestro por janela de trem se encontram após 50 anos

Meu pai me arrancou dos braços da minha mãe. Eu tinha dois meses e meio. Nunca mais vi minha mãe. Aquela foi a última vez que estive com meu irmão Trevor. Sempre quis encontrá-lo Peter Macdonald

Peter descobriu que tinha uma família — pai, mãe e irmão — no orfanato, por volta dos sete anos. Contudo, ele demorou para entender o significado daquela revelação. "Naquele momento, aquilo simplesmente passou batido. Eu era muito novo para entender. Só realmente caiu a ficha quando eu tinha 13 ou 14 anos. Foi então que comecei a ficar curioso e a fazer perguntas, mas as respostas não existiam", disse.

Mesmo tendo formado uma família, ele sonhava em encontrar o irmão. Além das duas filhas — uma delas responsável por ajudar na busca do parente desaparecido —, ele também tem quatro netos. "Trevor está na minha mente há mais de 50 anos", afirmou à reportagem.

A produção fez uma busca pelo nome do irmão, Trevor, em diversos bancos de dados. Após muita análise, encontrou três possíveis candidatos. Um deles se lembrava de ter um irmão mais novo que fora separado da mãe ainda bebê.

O reencontro com a mãe nunca aconteceu. Ela morreu há 18 anos, mas, segundo Trevor, nunca esqueceu o filho sequestrado. Na semana de sua morte, pediu que ele continuasse a procurar o irmão e que jamais desistisse.