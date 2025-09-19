Jantar de Trump com família real terminou com vinho português de R$ 12 mil

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, recebeu um tratamento de gala no jantar oferecido pelo rei Charles e a rainha Camilla, no Castelo de Windsor, durante a semana, com direito a um vinho português avaliado em cerca de R$ 12 mil.

O que aconteceu

No digestivo pós-jantar foi servido um vinho do Porto de 1945, da casa Warre's. O ano escolhido foi uma homenagem ao primeiro mandato de Donald Trump como 45º presidente. Além dele, um Grande Champagne 1912 foi servido como lembrança ao ano de nascimento da mãe do norte-americano, segundo o New York Times.

A garrafa do vinho pode ser encontrada na internet. No site, "Garrafeira Nacional", a bebida aparece com o seguinte preço: R$ 12.197,36. Porém, não está disponível para a venda no momento.