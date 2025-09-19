Três caças russos invadem o espaço aéreo da Estônia, diz Otan

Aviões militares russos invadiram o espaço aéreo da Estônia hoje, disseram fontes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O que aconteceu

Três caças russos MiG-31 foram identificados. Eles permaneceram na Estônia, violando o espaço aéreo da Otan, por mais de 12 minutos.

Governo da Estônia protestou ao diplomata de maior escalão russo no país. A Estônia é integrante da aliança, que prevê uso da força no caso de invasão a países membros. "A Rússia já violou o espaço aéreo da Estônia quatro vezes este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, envolvendo três caças entrando em nosso espaço aéreo, é de uma audácia sem precedentes", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna.