Trump manda repórter ficar quieta em entrevista e a chama de 'desagradável'

Na sequência, o presidente passa a vez para outro repórter. Até o momento, Ebony e o veículo onde ela trabalha não se manifestaram sobre o caso.

Na entrevista Trump oficializou uma ordem executiva que cria o programa de residência "Gold Card" (Cartão de Ouro). A iniciativa custará US$ 1 milhão (R$ 5,32 milhões) para indivíduos, e 2 milhões (R$ 10,6 milhões) caso seja patrocinado por uma empresa.

Companhias que desejam contratar trabalhadores estrangeiros muito qualificados terão que pagar também. Segundo Trump, para obter o visto H-1B, frequente no setor de alta tecnologia, as empresas terão que desembolsar US$ 100 mil (R$ 532 mil) a cada ano, em vez dos 1 mil dólares atuais (R$ 5.320).

(Com AFP)