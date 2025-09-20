Entre cristãos e radicais: quem domina a extrema direita nos EUA sem Kirk

Demais influenciadores agem para furar bolha liberal. Enquanto as disputas internas no trumpismo seguem, figuras da direita tecnológica, como Elon Musk, disputam pela existência de vistos para imigrantes qualificados, entrando em disputa com ideólogos anti-imigração como Steve Bannon -, os influenciadores mais populares atuam com destaque na pauta cultural e em distintas versões radicalizadas sobre o que é ser americano.

A crítica que Nick Fuentes tinha ao Kirk era que ele não era de direita o suficiente. Então, Fuentes defende supremacismo branco, nacionalismo étnico e antissemitismo, além de criticar a direita tradicional por não ser suficientemente radical. Ele possui força entre camadas da juventude, especialmente em um submundo da internet. É um movimento de furo da bolha liberal - esse grupo inclui pessoas que não acreditam que a democracia funciona e que querem um líder forte, disposto a quebrar as regras.

Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais

Outros nomes de destaque da extrema-direita americana

Ben Shapiro, co-fundador do Daily Wire. Shapiro entendeu a comunicação em massa da extrema-direita e fez de seu nome um caso de sucesso: The Ben Shapiro Show, seu podcast, foi o segundo mais ouvido nos EUA em 2019. Focado na guerra cultural entre conservadores e liberais, também é crítico de políticas sociais de redução de desigualdades, em especial as raciais e de gênero.

Candace Owens, uma das principais influenciadoras negras conservadoras dos EUA. É conhecida por criticar políticas de identidade, atacar movimentos como o Black Lives Matter e liderar o "Blexit", que defende a saída de eleitores negros do Partido Democrata. Fazia parte do Daily Wire, mas rompeu com Ben Shapiro em 2025. Criticou Trump por sua proximidade com Benjamin Netanyahu e o apoio dos EUA a Israel na guerra em Gaza.

Laura Loomer Imagem: Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Laura Loomer, influente nas redes pelo conspiracionismo. Ganhou destaque por confrontar políticos em eventos públicos e interromper eventos para "expor" a esquerda - prática que está de acordo com seu lado performático. Ela já deu declarações islamofóbicas - definindo o islamismo como uma religião do terror - e é uma ferrenha defensora do MAGA.