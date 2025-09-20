Por quer Brigitte Macron dará aos EUA 'prova científica' de que é mulher?

A defesa de Brigitte Macron pretende superar esse obstáculo com provas robustas. O advogado Thomas Clare, ouvido pelo FT, disse que o casal considera "importante se levantar em defesa da verdade" e que Owens "teve várias oportunidades de corrigir o erro e, em vez disso, apenas zombou deles". A estratégia inclui fotografias e depoimentos de especialistas, que devem ser apresentados em julgamento por júri no estado de Delaware.

Macron afirma que ataques afetam sua dignidade e a da família presidencial. O presidente disse à RTL que a campanha também o "atinge" e que se trata de defender a honra da família. Já a equipe jurídica declarou ao France 24 que a medida busca deter um padrão de conduta "socialmente reprovável".

Estratégia jurídica

A ação contra Candace Owens tramita desde julho na Justiça de Delaware, nos EUA, após a influenciadora divulgar vídeos com acusações falsas. A queixa aponta "rumores" e "afirmações conspiratórias" sustentando — sem provas — que a primeira-dama "nasceu homem". As informações são do France 24 e da RFI.

Material probatório incluirá fotos e laudos periciais. O advogado Tom Clare revelou a estratégia em entrevista citada pela BFMTV e RTL, que noticiaram a preparação das provas. Os veículos disseram que os detalhes ainda não foram divulgados.

Brigitte já venceu processos na França, mas recursos seguem em andamento. As primeiras ações miraram as responsáveis pela propagação do boato em 2021, às vésperas da eleição presidencial. Desde então, decisões se arrastam em cortes francesas, enquanto a narrativa volta em redes e canais de direita radical. A RTL registrou falas recentes de Emmanuel Macron dizendo que moveu as ações "por honra" e que seguirá "até o fim".