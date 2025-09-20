Ataque cibernético cancela voos e provoca atrasos em aeroportos europeus

Collins Aerospace informou que problemas se limitam a check-in eletrônico do cliente e despacho de bagagem. Em comunicado por e-mail, afirmou ainda que o problema pode ser mitigado com operações de check-in manual e que está trabalhando para corrigir as falhas o mais rápido possível. A empresa não identificou, no entanto, quais são os problemas.

Ataque ocorreu na noite de ontem e deixou os sistemas automatizados inoperantes, informou o Aeroporto de Bruxelas em seu site. O aeroporto disse ainda que apenas procedimentos manuais de check-in e embarque são possíveis no momento. "Isso tem grande impacto no cronograma de voos e, infelizmente, causará atrasos e cancelamentos de voos... O provedor de serviços está trabalhando ativamente no problema e tentando resolvê-lo o mais rápido possível", diz o comunicado.

Passageiros com voo programado para sábado foram orientados pelos aeroportos afetados a confirmar sua viagem com as companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto. "Devido a um problema técnico em um provedor de sistema... há tempos de espera mais longos no check-in. Estamos trabalhando em uma solução rápida", informou o Aeroporto de Berlim em um banner em seu site.

Aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, não foi afetado, disse um porta-voz. Um funcionário do centro de controle de operações do Aeroporto de Zurique também afirmou que o aeroporto não foi afetado.

Aparente ataque cibernético ocorre um dia depois após aeroporto da segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, anunciar que seu site havia sido hackeado. As autoridades dos aeroportos de Heathrow e Berlim não informaram o que causou os "problemas técnicos".

* com Reuters e DW