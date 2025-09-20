Big techs agem para blindar funcionários de taxa de US$ 100 mil de Trump

Taxa extra de US$ 100 mil foi pensada para desestimular a contratação de estrangeiros. O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que "não é rentável" para as empresas pagarem o salário integral aos empregados além dos US$ 100 mil ao ano pelo visto.

Trump assinou na sexta-feira decreto que exige pagamento anual de US$ 100 mil para quem tiver visto H1-B. O objetivo, segundo o presidente dos EUA, é estimular que as empresas contratem americanos em setores de alto valor agregado. Principais áreas afetadas devem ser empresas de consultoria, tecnologia e bancos.

Visto H1-B permite que empresas dos EUA contratem estrangeiros temporariamente. Esse tipo de visto é usado para ocupações especializadas e é uma forma de as companhias, sobretudo do ramo de tecnologia, atraírem talentos de outros países. Eles são válidos por três anos e podem ser expandidos por até seis anos.

A ideia é que as grandes empresas tecnológicas e outras grandes companhias parem de capacitar trabalhadores estrangeiros. Se forem capacitar alguém, que seja um recém-graduado de uma das melhores universidades de nosso país. Chega de trazer estrangeiros para ocupar nossos empregos

Secretário de Comércio, Howard Lutnick, após cerimônia de assinatura da proclamação presidencial de Trump

Medida é considerada controversa. Sócio de empresa de capital de risco Menlo Ventures, Deddy Das, afirmou no X que taxa "cria desestímulo para atrair os talentos mais inteligentes para os EUA". Alguns analistas sugeriram que taxa pode forçar empresas a transferirem trabalhos para o exterior. Analista da eMarketer Jeremy Goldman diz que governo pode ganhar no curto prazo, mas que no longo prazo estaria criando um "protecionismo míope".

Índia é responsável pela maioria dos vistos H-1B. Só no ano passado, segundo dados do governo dos EUA, cidadãos do país foram 71% dos beneficiários desta categoria de visto. Em segundo lugar, vem a China com 11,7%.