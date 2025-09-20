Homem armado se passa por policial e é preso no local do funeral de Kirk

Funeral será em estádio para 63 mil pessoas e terá presença de Trump

Casa do Arizona Cardinals, da NFL, tem capacidade para mais de 63 mil pessoas. Os organizadores esperam lotação máxima.

Portões serão abertos às 8h local (12h em Brasília) e programação está agendada para começar às 11h (15h em Brasília). Além do funeral, a Turning Point USA — organização cofundada por Kirk — realizará um culto em homenagem ao ativista.

Presidente dos EUA, Donald Trump confirmou presença. Na semana passada, o republicano disse à imprensa que planeja discursar no funeral: "Teremos um estádio, e aposto que esse estádio estará bem lotado, talvez completamente lotado. Vai ser grande. Estarei no estádio e acho que direi algumas palavras".

Organizadores do evento também confirmaram discurso da viúva, Erika Kirk, do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e de outras sete pessoas. São elas: o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; a diretora de Inteligência, Tulsi Gabbard; o apresentador Tucker Carlson; o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller; e o diretor do gabinete de pessoal presidencial da Casa Branca, Sergio Gor.

Evento será teste para o Serviço Secreto

Pelo seu tamanho e características, evento em estádio será teste em momento de hostilidades. Uma das características da arena é ter teto retrátil, o que significa que pode estar fechado ou aberto durante o evento. Locais abertos costumam representar dificuldades maiores de monitoramento.