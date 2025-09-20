O que se sabe do voo 'preso no ar' após controlador aéreo dormir no plantão

O funcionário passará em consulta com um médico especializado em saúde ocupacional em breve. Segundo informou a DGAC, autoridade de aviação civil da França, ao Corse Matin, "uma reunião com o seu superior foi planejada, e uma possível sanção vem sendo considerada". Uma investigação sobre o caso foi aberta pela entidade.

Durante a comunicação com os controladores da área, a aeronave ganhou um plano B: o voo seria redirecionado para Bastia. Por muito pouco, os passageiros do CCM777 não tiveram de descer na cidade portuária do outro lado da ilha —o controlador acabou sendo acordado a tempo.

Controladores de tráfego aéreo são funcionários públicos na França e já entraram em greves diversas vezes para protestar contra suas condições de trabalho. Eles teriam equipes pequenas, sobrecarregadas, e trabalhando sob enorme cansaço e estresse. No entanto, os controladores na França são alguns dos mais bem pagos do mundo, segundo o Times, recebendo até 120 mil euros (R$ 750 mil) por ano.

A autoridade de aviação civil francesa negou que o incidente esteja relacionado à sobrecarga dos controladores por equipes reduzidas, segundo o jornal britânico The Independent. "Os níveis de funcionários estão de acordo com as exigências, com dois controladores presentes. O segundo estava em sua pausa por um período de quatro horas", disse a DGAC.

O estresse realmente pesa para estes profissionais —e eles são aposentados mais cedo, aos 50 anos, pela legislação francesa. Controladores ainda recebem salários integrais como aposentadoria.