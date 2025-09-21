Canadá se torna o primeiro país do G7 a reconhecer Estado palestino

A Austrália também anunciou reconhecimento e defendeu a reconstrução de Gaza. Em agosto, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, já havia adiantado que o faria.

Albanese destacou que há um "trabalho crucial" de "toda a comunidade internacional" para criar um "plano de paz confiável". Além de permitir a reconstrução do território, é preciso que o plano fortaleça a capacidade do Estado da Palestina e "garanta a segurança" de Israel.

O reconhecimento da Palestina pela Austrália, juntamente com Canadá e pelo Reino Unido, é parte de um esforço coordenado internacionalmente para dar um novo impulso para uma solução de dois Estados, começando com um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns feitos nas atrocidades de 7 de outubro de 2023.

Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano

Primeiro-ministro canadense ainda acusou Israel de sistematicamente tomar medidas para evitar o reconhecimento do Estado palestino. "Busca de forma incansável a expansão dos assentamentos na Cisjordânia, o que é ilegal segundo o direito internacional. Sua contínua agressão contra Gaza matou dezenas de milhares de civis, deslocou mais de um milhão de pessoas e causou uma fome devastadora que poderia ter sido evitada, o que constitui uma violação do direito internacional", disse Mark Carney.

O reconhecimento de um Estado da Palestina liderado pela Autoridade Palestina fornece ferramentas adicionais para aqueles que buscam a coexistência pacífica e o fim do Hamas. Não legitima nem tolera o terrorismo. Além disso, não compromete de forma alguma o apoio inabalável do Canadá ao Estado de Israel, ao seu povo e à sua segurança -- segurança que só pode ser garantida por meio da obtenção de uma solução abrangente de dois Estados.

Mark Carney, primeiro-ministro canadense

Outros países, como Portugal, França e Bélgica devem se juntar ao grupo. O anúncio deve ser na Conferência para a Solução de Dois Estados em Nova York, organizada pela França e Arábia Saudita, às 16h (horário de Brasília).