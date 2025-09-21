Estado palestino colocaria a existência de Israel em risco, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel.

O que aconteceu

Netanyahu disse que "a comunidade internacional" ouvirá Israel sobre o tema "nos próximos dias". O líder insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral da ONU, que acontece nessa semana nos EUA.