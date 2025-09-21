Estado palestino colocaria a existência de Israel em risco, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel.
O que aconteceu
Netanyahu disse que "a comunidade internacional" ouvirá Israel sobre o tema "nos próximos dias". O líder insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral da ONU, que acontece nessa semana nos EUA.
Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo
Benjamin Netanyahu
Vários países devem reconhecer a Palestina como Estado durante Assembleia da ONU. Bélgica, Eslovênia e Portugal devem se manifestar durante a Assembleia Geral da ONU, durante a Conferência para a Solução de Dois Estados, organizada pela França e Arábia Saudita. Austrália, Canadá e Reino Unido — esses dois últimos membros do G7 e aliados históricos de Israel — reconheceram hoje o Estado palestino. Quase 75% dos 193 países membros da ONU já reconhecem o território.
Nova onda de reconhecimento vem após ofensiva de Israel contra Gaza. Imagens de fome e destruição fizeram com que vários países passassem a reconhecer a Palestina como país para tentar forçar um diálogo de paz e formação de dois Estados.
