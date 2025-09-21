Como funciona o H-1B, visto de trabalho taxado em R$ 532 mil por Trump

O governo dos EUA anunciou que vai impor às empresas o pagamento de US$ 100 mil por ano (cerca de R$ 532 mil na cotação atual) para a concessão de vistos H-1B, voltado a trabalhadores estrangeiros considerados qualificados. Entenda como a autorização funciona.

O que é H-1B?

Chamado H-1B, visto permite que empresas norte-americanas contratem estrangeiros temporariamente. O documento é concedido a trabalhadores considerados "altamente qualificados", com diploma de bacharel ou superior, e que tenham sido recrutados por companhias que operam no mercado norte-americano para ocuparem cargos especializados.

Autorização para trabalhar no país é válida por até 3 anos, renovável pelo mesmo período. O trabalhador contratado fica autorizado a levar cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos.