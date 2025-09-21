'Múmias defumadas': evidências mais antiga da técnica é encontrada na Ásia

Um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences em 15 de setembro revelou as evidências mais antigas conhecidas de mumificação artificial, feita por defumação, muito antes das práticas egípcias.

Os achados mostram que povos caçadores-coletores da Ásia já utilizavam técnicas elaboradas de preservação há mais de 10 mil anos.

O que aconteceu

Múmias em posição agachada foram descobertas no sul da China e sudeste asiático. Pesquisadores analisaram 54 sepultamentos, datados de 12 mil a 4 mil anos, que exibiam sinais de exposição à fumaça e ao calor em cavernas e sítios arqueológicos da região.