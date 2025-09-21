Trump aperta cerco contra jornais e TVs e tenta transferir debate às redes

Primeira emenda vale para os outros. Vera Chaia, professora de ciências políticas da PUC-SP, avalia que o atual governo dos EUA não respeita opiniões divergentes "por ter princípios autoritários e democráticos"."Falar em liberdade de expressão e de imprensa enquanto um direito garantido pela Primeira Emenda da Constituição Americana, é para os outros", afirma.

Intenção de transferir debate para as redes. Para Santoro, não parece que Trump queira acabar com a liberdade de expressão. Segundo o professor, o enfraquecimento das mídias tradicionais e a transferência de boa parte do debate público para as redes "está em curso há vários anos, desde antes do primeiro mandato de Trump, e não é restrito aos EUA", "embora também abra terreno para a desinformação e para o discurso de ódio".

NYT publicou suposta carta de Trump a Epstein

Carta teria sido enviada a Epstein por Trump Imagem: Reprodução

Na última terça-feira, Trump apresentou ação de US$ 15 bilhões contra o The New York Times. O jornal afirmou em uma reportagem que uma carta em formato de silhueta de mulher nua teria sido enviada por Trump no aniversário do criminoso sexual Jeffrey Epstein, morto em 2019.

Presidente dos EUA nega que assinatura seja dele. "Foi permitido ao The New York Times mentir, difamar e me caluniar livremente por tempo demais, e isso termina já", disse Trump. Em post na sua rede social, republicano prometeu barrar o que considera ser um projeto da "mídia de esquerda radical" para "destruir os EUA".