Sem provas, Trump associa autismo ao uso de Tylenol e vacinas

Porém, a FDA anunciou irá alterar a bula do paracetamol. "A FDA está tomando medidas para conscientizar pais e médicos sobre um conjunto considerável de evidências sobre os riscos potenciais associados ao paracetamol. [...] No entanto, continua sendo razoável que mulheres grávidas usem paracetamol em certos cenários", disse Marty Makary, comissário da agência.

Trump fez o anúncio ao lado do secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr. Também estavam presentes o comissário da FDA Marty Makary, o diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, Jay Bhattacharya, e o administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid dos EUA, Mehmet Oz.

Presidente dos EUA afirmou que bebês são "carregados" com até 80 vacinas de uma só vez. "Eles injetam tanta coisa nos bebês que é uma vergonha", afirmou, associando a vacinação ao autismo. "Não tomem Tylenol durante a gravidez e não deem Tylenol para recém-nascidos", repetiu Trump ao longo da coletiva.

FDA aprova novo medicamento para tratamento de sintomas do autismo. O uso da leucovorina para minimizar os sintomas do autismo foi identificado pelo departamento de saúde, segundo Kennedy. O medicamento foi utilizado pela primeira vez na década de 1950 para tratar efeitos colaterais da quimioterapia, de acordo com o jornal New York Times.

Fabricante do Tylenol rebate afirmação do governo Trump. "A ciência sólida mostra claramente que tomar paracetamol não causa autismo", argumento a Kenvue em nota divulgada durante a coletiva de imprensa.

Presidente dos EUA também disse que a hepatite B é sexualmente transmissível e que crianças não deveriam ser vacinadas contra a doença. No entanto, a hepatite B também pode ser transmitida durante o parto.