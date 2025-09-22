Pix investigado, tarifaço, Magnitsky: medidas impostas pelos EUA ao Brasil

Em 9 de julho, Trump aumentou a taxação contra o Brasil para 50%, citando o julgamento de Bolsonaro como um dos motivos para a punição. Na carta em que anunciou o tarifaço, Trump chamou o julgamento de "caça às bruxas", e exigiu sua interrupção "imediatamente".

Ainda em julho, o país suspendeu o visto de Moraes e de outros sete ministros do STF. Os sancionados da vez foram: Luis Roberto Barroso; Edson Fachin; Dias Toffoli; Cristiano Zanin; Flavio Dino; Carmen Lúcia e Gilmar Mendes.

No mesmo mês, os EUA aplicaram a Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Punição é considerada uma das maiores sanções financeiras do país americano e limita acesso territorial aos EUA, congelamento de bens no país americano e impedimento de transações financeiras em dólar em todas as instituições bancárias que atuem nos EUA.

A ordem executiva para taxação de 50% foi assinada no fim de julho e entrou em vigor no dia 1º de agosto, com quase 700 exceções. Entre os produtos que ficaram de fora das cobranças estão polpa e suco de laranja, minério de ferro e aeronaves.

Em agosto, o país abriu uma investigação contra "práticas comerciais do Brasil", citando o Pix como uma "possível prática desleal". A investigação aberta pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos também citou outros cinco temas: acesso ao mercado de etanol; desmatamento ilegal; falhas na fiscalização de medidas contra corrupção; proteção da propriedade intelectual e tarifas preferenciais.

Também em agosto, membros do governo brasileiro com ligação com o programa Mais Médicos tiveram vistos revogados. Estavam na lista do secretário de estado Marco Rubio: o ministro da Saúde Alexandre Padilha e seus familiares; o secretário Mozart Julio Tabosa Sales e o ex-assessor Alberto Kleiman. Padilha conseguiu reaver o visto em setembro.