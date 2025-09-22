Governo brasileiro repudia novas sanções dos EUA e diz que 'não se curvará'

A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho. Para o Itamaraty, o recurso "representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei".

"O Brasil não se curvará a mais essa agressão", diz o órgão. "Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal."

Membros do governo também devem ser atingidos. Segundo o UOL apurou, devem perder os vistos o advogado-geral da União, Jorge Messias, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o delegado da PF Fabio Schor, responsável pelo inquérito do golpe, e os juízes Airton Vieira e Marco Antônio Vargas, que atuaram como auxiliares de Moraes.

Messias chamou a sanção de "agressão injusta". Em nota, o ministro afirmou que as medidas são "totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países".

Veja a íntegra da nota

"O governo brasileiro recebe, com profunda indignação, o anúncio, pelo governo norte-americano, da imposição da Lei Magnitsky à esposa do Ministro Alexandre de Moraes e a instituto ligado a ele. Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida, no comunicado divulgado na manhã de hoje.