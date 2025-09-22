Mural 3D de 4.000 anos muda visão sobre civilizações do Peru: 'Surpresa'

Um mural multicolorido, em alto-relevo e com 3.000 a 4.000 anos, foi encontrado no sítio arqueológico Huaca Yolanda, no Vale de Chao, região de La Libertad, no norte do Peru.

O que aconteceu

O painel, com estrelas, peixes, redes de pesca e figuras humanas, é considerado único na arqueologia do país. A escavação é liderada pela arqueóloga Ana Cecilia Mauricio, da Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUCP). Em comunicado da instituição, ela contou: "Não esperávamos encontrar algo de tal magnitude. Este mural é uma surpresa, algo que não havíamos previsto."

Mural fazia parte do átrio de um templo do período formativo (2000 a 1000 a.C.), época em que surgiram as primeiras sociedades complexas na costa peruana. De acordo com Mauricio, a estimativa de idade baseia-se no estilo de decoração. "Ainda estamos começando a escavar, mas a estimativa, pelo estilo de design e decoração, varia entre 3 mil e 4 mil anos".