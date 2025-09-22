Na ONU, França reconhece oficialmente o Estado da Palestina

Ele destacou que a França abrirá uma embaixada na Palestina assim que o Hamas libertar os reféns israelenses capturados em outubro de 2023. "Depende da liderança Palestina e do Estado palestino dar ao seu povo, traumatizado por décadas de ocupação, a esperança de um sistema democrático".

Macron também disse torcer pela paz na região e que os países árabes reconheçam o Estado de Israel. Para o presidente francês, o reconhecimento de dois Estados independentes é imprescindível para "que se normalizem as relações e se estabeleça a paz".

França é o terceiro país do G7 a reconhecer oficialmente o Estado palestino. Ontem, o Canadá e o Reino Unido, que também integram o grupo das maiores economias do mundo, já haviam oficializado o reconhecimento do território palestino como um Estado soberano. Além deles, Austrália e Portugal também seguiram na mesma direção, com o discurso de que a criação de dois Estados é a solução para a paz no Oriente Médio.

Secretário-geral da ONU também defendeu o reconhecimento do Estado palestino. António Guterres ressaltou que se isso não acontecer "não haverá paz no Oriente Médio, e o radicalismo se espalhará pelo mundo". Ainda, ele clamou por um cessar-fogo na guerra em Gaza e a libertação dos reféns israelenses.

Israel fala em 'risco de sobrevivência'

Israel se recusa a reconhecer o Estado palestino. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem criticado os países ocidentais que se posicionaram nesse sentido e conta com o apoio dos Estados Unidos.