Messias, Levi, juízes: quem perdeu visto e é alvo da sanção de Trump

Ministro chamou sanções dos EUA de "agressão injusta". Em nota divulgada na última segunda (22), ele afirmou que as medidas do governo Trump são "totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países" (leia mais aqui).

Ex-ministro Jose Levi também teve o visto cassado. Ele foi titular da AGU durante o governo Bolsonaro e assumiu o Ministério da Justiça interinamente durante o governo Temer.

Medida também atinge ministro do STJ. Benedito Gonçalves, que foi relator do processo que culminou na ilegibilidade de Bolsonaro quando compunha o TSE, também perdeu o visto.

Assessores de Alexandre de Moraes também são alvos das sanções dos EUA. São eles Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes no STF, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha e Marco Antônio Vargas juízes auxiliares de Moraes. Cristina Yukiko Kusahara, chefe de gabinete do ministro, também entrou na lista.

Ambos magistrados estavam envolvidos em suposta atuação fora do rito do gabinete de Moraes, segundo apurado pela Folha de S.Paulo. Eles são citados nas trocas de mensagens do ex-assessor Eduardo Tagliaferro, que acusou o ministro do STF de perseguir apoiadores do ex-presidente Bolsonaro (leia mais aqui). Os dois deixaram os cargos no gabinete de Moraes nos últimos dois anos.

Outros alvos recentes dos EUA

Mulher de Moraes também se tornou alvo de restrições. A advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e o instituto Lex, ligado à família, foram alvos de sanções anunciadas no início da semana (leia mais aqui).