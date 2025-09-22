O que é a Lei Magnitsky e por que ela foi usada contra a família de Moraes

Sanções podem ser impostas com base em provas não judiciais, mas precisam de fundamentação plausível. A medida é executiva e envolve o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro e a Ofac (Office of Foreign Assets Control), órgão responsável por incluir nomes na chamada SDN list, que bloqueia o acesso ao sistema financeiro americano.

Já houve precedentes contra membros do Judiciário, mas apenas em regimes autoritários. A lei foi usada contra magistrados russos e contra autoridades da Turquia e de Hong Kong, em casos que envolviam perseguições políticas, julgamentos fraudulentos ou repressão estatal institucionalizada.

No caso brasileiro, os especialistas veem fragilidade nas alegações e risco de uso político da lei. Em março, o advogado especialista em direito internacional Daniel Toledo declarou ao UOL que decisões judiciais polêmicas não configuram, por si sós, violações de direitos humanos. "Sem um padrão sistemático de repressão, seria uma aplicação extremamente controversa".

Sanções, mesmo que aprovadas, não teriam efeitos automáticos fora de território americano. Embora o bloqueio de contas nos Estados Unidos seja imediato, a propagação dos efeitos dependeria da cooperação de bancos estrangeiros. "O congelamento fora dos EUA só ocorreria se instituições financeiras locais decidissem seguir as diretrizes americanas", explica Toledo.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira —e agora sua família— é submetida a tal punição. "Não é uma pena de morte, mas é certamente uma camisa de força financeira", afirmou à coluna o professor de direito da Universidade Nacional da Austrália, Anton Moiseienko, especialista em Lei Global Magnitsky.

EUA comete arbitrariedades no direito internacional público e no direito fundamental da pessoa humana. É o que defende o jurista Wálter Maierovitch em sua coluna no UOL. "Uma conquista civilizatória consiste em não extrapolar sanções do indivíduo considerado infrator a outras pessoas relacionadas, como familiares", escreve. "Um absurdo sem precedentes. Arbitrariedade pura e vingança grosseira."