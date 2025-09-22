O que é o instituto Lex, da família de Moraes, alvo de sanções dos EUA

Principal atividade é "treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial". A empresa está com situação cadastral ativa.

Endereço é o mesmo do escritório da família Barci de Moraes. Apesar dos CNPJs serem diferentes, tanto o escritório quanto o Instituto Lex foram registrados sob o mesmo endereço.

Instituto tem página no Instagram, mas ela não é atualizada desde 2017. Com apenas dez publicações, todas do mesmo ano, a página informa que o instituto dá aulas preparatórias para concursos públicos e exames da OAB. Desde que virou alvo de Donald Trump, alguns usuários têm comentado nas publicações com memes e gifs com imagens do presidente dos Estados Unidos.

Além do instituto, os EUA impuseram sanções financeiras e territoriais à Viviane. O Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado alegam que o país está "sancionando os facilitadores do ministro" e que o escritório e Viviane são "rede de apoio".

A lei Magnitsky permite aplicação de sanções unilaterais contra estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas de direitos humanos. Elas incluem bloqueio de bens em solo americano, congelamento de contas e outras transações pelo sistema financeiro dos EUA, além de proibição de entrada no país.

Restrições de Trump

Sanção é uma das respostas prometidas por Trump como reação à condenação de Jair Bolsonaro pelo STF na trama golpista. O ex-presidente foi julgado pela Primeira Turma da corte e recebeu pena de 27 anos e três meses. Foram quatro votos a um favoráveis à condenação —apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição do político.