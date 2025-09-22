Genocídio e limpeza étnica: O que Lula disse sobre Israel-Palestina na ONU

O presidente Lula (PT) defendeu o reconhecimento internacional do Estado da Palestina e fez duras críticas a Israel durante discurso na ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, hoje. Ele voltou a chamar os ataques na Faixa de Gaza de "limpeza étnica" e disse que Israel promove um "genocídio".

Veja a íntegra do discurso:

"Cumprimento o presidente Emmanuel Macron e primeiro-ministro Mohammed bin Salman por liderarem este importante processo.