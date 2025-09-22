Assine UOL
Reconhecimentos à Palestina viram a maré diplomática na véspera da ONU

Do UOL
Cerimônia de hasteamento da bandeira palestina diante da Missão da Palestina em Londres após o Reino Unido reconhecer oficialmente o Estado da Palestina
Cerimônia de hasteamento da bandeira palestina diante da Missão da Palestina em Londres após o Reino Unido reconhecer oficialmente o Estado da Palestina Imagem: Adrian Dennis/AFP

Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal reconheceram a Palestina no domingo. A França sinaliza que seguirá o mesmo caminho hoje, durante cúpula em Nova York.

A bandeira palestina foi hasteada em Londres; Israel reage com críticas e debate medidas de retaliação.

O movimento reabre pressão por solução de dois Estados às vésperas da semana de líderes na Assembleia-Geral da ONU.

Gaza sob novos bombardeios e atos na Europa após a onda de reconhecimentos

Aviões israelenses bombardearam os prédios no centro da cidade de Gaza
Aviões israelenses bombardearam os prédios no centro da cidade de Gaza Imagem: Hashem Zimmo/Thenews2/Folhapress

Em Gaza, os bombardeios israelenses prosseguem.

  • Mais vítimas: ataques atingem áreas densas de Gaza, com dezenas de mortos e alerta humanitário.
  • Ruas cheias: A Itália registra protestos e bloqueios; cidades europeias exibem bandeiras palestinas.

Outras notícias

Semana de líderes na ONU começa sob caixa apertada e crise múltipla

  • Pressão orçamentária: atraso e cortes nos repasses dos EUA fragilizam operações do sistema ONU.
  • Agenda quente: Gaza, Ucrânia e reforma da governança devem dominar os discursos e bastidores.
  • Cúpula de paz: França e Arábia Saudita reúnem países para destravar dois Estados.

Rússia x Otan: violação do espaço da Estônia acende alerta e vai ao Conselho de Segurança

Putin diz que manterá limites nucleares por mais um ano

Kim abre porta a diálogo com EUA — mas sem desnuclearização

  • Condição explícita: Pyongyang aceita conversar se Washington abandonar a exigência de desarme; líder cita "boas lembranças" de encontros com Trump.

Clima extremo: supertufão no Pacífico e furacão no Atlântico

  • Ragasa: supertufão varre o norte das Filipinas e impõe evacuações em Taiwan e costa chinesa.
  • Gabrielle: furacão de categoria 3 passa a leste de Bermudas e gera mar grosso na costa leste dos EUA.

Taxa de US$ 100 mil no visto H-1B sacode tecnologia e Índia reage

  • Impacto imediato: governo dos EUA fixa cobrança de US$ 100 mil por nova petição; Casa Branca esclarece que não vale para renovações.
  • Mercados e empresas: setor de TI na Índia recua; gigantes dos EUA calculam custo e ajustes de contratação.

