Reconhecimentos à Palestina viram a maré diplomática na véspera da ONU

Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal reconheceram a Palestina no domingo. A França sinaliza que seguirá o mesmo caminho hoje, durante cúpula em Nova York.

A bandeira palestina foi hasteada em Londres; Israel reage com críticas e debate medidas de retaliação.

O movimento reabre pressão por solução de dois Estados às vésperas da semana de líderes na Assembleia-Geral da ONU.