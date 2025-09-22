Trump liga uso de Tylenol por grávidas a autismo: o que os estudos mostram?

O que pesquisadores dizem?

Membros do governo dos EUA estariam se baseando, segundo o Post, em uma pesquisa divulgada em agosto no periódico BMC Environmental Health. Na revisão de estudos, 27 das 46 pesquisas analisadas encontraram ligações entre o uso pré-natal de paracetamol e o desenvolvimento de transtornos de neurodesenvolvimento; quatro demonstraram associações negativas e nove apontaram que não há ligação significativa. Pesquisadores destacaram que ainda são necessárias mais investigações para confirmar o risco. A pesquisa não provou relação de causa e efeito, apenas indicou maior incidência de diagnósticos entre crianças cujas mães usaram o medicamento. Para cientistas ouvidos pela revista científica Nature, os resultados desta revisão contrastam com os já obtidos em análises de alta qualidade sobre o tema.

O paracetamol, usado para tratar dores de cabeça e febre, é tido com seguro para grávidas pela comunidade científica internacional. Um dos maiores estudos já conduzidos, divulgado em 2024 pelo premiado Instituto Karolinska, na Suécia, descartou a ligação entre autismo e a droga. Os pesquisadores suecos usaram registros de 2,4 milhões de crianças suecas nascidas entre 1995 e 2019 e os cruzaram com dados de prescrição de medicamentos e relatos de uso de paracetamol por grávidas às suas parteiras para identificar as 186 mil crianças cujas mães receberam paracetamol durante a gravidez.

Crianças tiveram histórico médico comparado ao de seus irmãos em casos em que a mãe não foi tratada com paracetamol quando estava grávida. O estudo mostrou que cerca de 1,42% das crianças expostas ao paracetamol durante a gravidez eram autistas, em comparação com 1,33% das crianças que não foram expostas —uma diferença "muito pequena", disse à Nature Viktor Ahlqvist, epidemiologista do Instituto Karolinska.

Pesquisadores não encontraram diferença na incidência de diagnósticos de autismo e outros transtornos de neurodesenvolvimento entre os irmãos que receberam paracetamol "in utero" e aqueles que não receberam. Este estudo, também feito em parceria com a Universidade Drexel, na Filadélfia, e financiado pelo NIH (Instituto Nacional de Saúde dos EUA), foi publicado no Jama Network.

Mulheres que tomam paracetamol durante a gestação têm, geralmente, saúde pior que pode estar relacionada ao autismo. Médicos como Viktor Ahlqvist, o epidemiologista que participou do estudo do Karolinska, suspeitam que infecções ou outros problemas das grávidas tratados pelo paracetamol também podem estar por trás dos transtornos de neurodesenvolvimento das crianças.