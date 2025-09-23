Cidade japonesa aprova lei que limita uso de celular a duas horas por dia

A cidade de Toyoake, na província de Aichi, Japão, aprovou uma lei inédita que recomenda limitar a duas horas por dia o uso recreativo de smartphones e outros dispositivos. A norma entra em vigor em 1º de outubro.

O que aconteceu

O texto aprovado orienta que o tempo de tela, fora de trabalho e estudos, não ultrapasse duas horas. Para crianças e adolescentes, há orientações extras: até às 21h para alunos do ensino fundamental e até às 22h para estudantes do ensino médio em diante. Segundo a NHK, é a primeira regulamentação municipal no Japão que define um parâmetro de uso de smartphones para todos os moradores de uma cidade.

Autoridades locais afirmam que os smartphones são parte da rotina, mas alertam para os impactos da exposição prolongada. "O uso excessivo pode provocar falta de sono, reduzir a conversa em família e atrapalhar o desenvolvimento saudável das crianças", informou a NHK.