Governo de Portugal confunde bandeira palestina com a do Sudão

As bandeiras são parecidas. Ambas utilizam as cores pan-árabes — preto, branco, verde e vermelho — que simbolizam a identidade e a unidade dos povos árabes. No entanto, diferem na disposição: a do Sudão tem faixas horizontais em vermelho, branco e preto, acompanhadas de um triângulo verde à esquerda, enquanto a da Palestina apresenta faixas horizontais em preto, branco e verde, com um triângulo vermelho no lado esquerdo.

A publicação foi excluída. Após notar o erro, o perfil do poder Executivo português retirou o post e fez uma nova publicação com a bandeira correta, em parceria com a conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal (veja abaixo).

Portugal reconhece Estado palestino

O reconhecimento foi anunciado por Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. "O reconhecimento do Estado da Palestina é, portanto, o cumprimento de uma política fundamental, coerente e amplamente consensual", declarou Rangel a jornalistas em Nova York no domingo, antes da Assembleia Geral da ONU.