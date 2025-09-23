EUA: acusado de tentar matar Trump na Flórida é declarado culpado

Justiça não acatou a declaração de inocência feita por Routh. O réu rejeitou advogados e decidiu representar a si mesmo nos tribunais.

Ao se defender, Routh afirmou que não houve crime "porque nenhum gatilho foi puxado". Ele admitiu ter visto Trump se locomover pelo campo de golfe no dia da suposta tentativa de assassinato, mas disse que não disparou.

Procuradora-geral dos EUA comemorou a decisão da Justiça em declarar Routh culpado. "Esta tentativa de assassinato não foi apenas um ataque ao nosso presidente, mas uma afronta à nossa própria nação", declarou Pam Bondi.

Relembre o caso

Suposta tentativa de assassinato ocorreu no dia 15 de setembro de 2024. Na ocasião, o então candidato à presidência dos EUA estava em um clube de golfe na Flórida.

Agente do Serviço Secreto alega ter visto o réu com um rifle escondido em uma área de mata do clube. O agente então disparou contra o suspeito, que teria fugido de carro, mas foi preso em seguida.