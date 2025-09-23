Abraço em Lula e críticas a ONU: veja a íntegra do discurso de Trump na ONU

Eles disseram: "De onde vocês vêm?" E nos darão um país e nós descobriremos e descobriremos, ou os traremos de volta para suas casas. E a mãe e o pai correram para a porta com lágrimas nos olhos. Eles não conseguem acreditar que estão vendo seu filho ou filha, seu filhinho ou filhinha novamente. Já fizemos quase 30.000 casos até agora. Qualquer sistema que resulte no tráfico em massa de crianças é inerentemente maligno, mas é exatamente isso que a agenda globalista de migração fez, e é disso que se trata. Nos Estados Unidos, esses dias, como vocês sabem, acabaram. O governo Trump está trabalhando e nós continuamos trabalhando para rastrear os vilões que estão causando esse problema. E também, como eu disse, para trazer de volta os 30.000 que já devolvemos.

Agora, acho que teremos outro... Vamos encontrar muitos. Não vamos encontrar todos. Mais de 300.000. Estão perdidos ou mortos. Estão perdidos ou mortos por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger nossos cidadãos, também designei vários cartéis de drogas selvagens como floresta. E você vê isso acontecendo bem diante dos seus olhos. Vamos colocar desta forma. As pessoas não gostam mais de levar grandes cargas de drogas em barcos. Não há muitos barcos navegando pelos mares da Venezuela. Eles tendem a não querer viajar muito rápido. E praticamente impedimos que as drogas entrassem em nosso país por mar. Nós as chamamos de drogas aquáticas. Elas matam centenas de milhares de pessoas. Também designei vários cartéis de drogas selvagens como floresta... organizações terroristas estrangeiras, juntamente com duas gangues transnacionais sanguinárias, provavelmente as piores gangues do mundo.

MS-13 e Tren de Aragua. O Tren de Aragua é da Venezuela, aliás. Essas organizações torturam, mutilam, mutilam e assassinam impunemente. São inimigas de toda a humanidade. Por essa razão, recentemente começamos a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir terroristas venezuelanos e redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro, contra todos os bandidos terroristas que contrabandeiam drogas venenosas para os Estados Unidos da América. Por favor, estejam avisados 'de que vamos exterminá-los'. É isso que estamos fazendo. Não temos escolha. Não podemos deixar isso acontecer. Acredito que perdemos 300.000 pessoas no ano passado para as drogas. 300.000. Fentanil e outras drogas. Cada barco que afundamos carrega drogas que matariam mais de 25.000 americanos. Não deixaremos isso acontecer. Energia é outra área em que os Estados Unidos estão prosperando como nunca antes. Estamos nos livrando das falsamente chamadas energias renováveis.

A propósito, eles são uma piada. Eles não funcionam. Eles são muito caros. Eles não são fortes o suficiente para alimentar as usinas que você precisa para tornar seu país grande. O vento não sopra. Aqueles grandes moinhos de vento são tão patéticos e tão ruins, tão caros para operar, e eles têm que ser reconstruídos o tempo todo e começam a enferrujar e apodrecer. A energia mais cara já concebida. E é, na verdade, energia. Você deveria ganhar dinheiro com energia, não perder dinheiro. Você perde dinheiro, os governos têm que subsidiar. Você não pode colocá-los em operação sem subsídios massivos. E a maioria deles é construída na China, e eu dou muito crédito à China. Eles os constroem, mas são pouquíssimos parques eólicos. Então por que eles os constroem e os enviam para o mundo todo, mas eles mal os usam? Sabe de uma coisa? Eles usam carvão, eles usam gás, eles usam quase tudo, mas eles não gostam de vento, mas com certeza gostam de vender os moinhos de vento.

A Europa, por outro lado, ainda tem um longo caminho a percorrer, com muitos países à beira da destruição por causa da agenda de energia verde. E dou muito crédito à Alemanha. A Alemanha estava sendo levada por um caminho muito doentio, tanto em termos de imigração quanto de energia. Eles estavam se tornando verdes e estavam indo à falência. E a nova liderança, uma nova liderança chegou e eles voltaram para onde estavam com os combustíveis fósseis e com a energia nuclear, o que é bom, agora é seguro e você pode fazer isso corretamente. Mas eles voltaram para onde estavam e abriram muitas usinas diferentes, usinas de energia, usinas de produção de energia, e estão indo bem. Dou muito crédito à Alemanha por isso. Eles disseram: "Isso é um desastre. O que está acontecendo?" Eles estavam se tornando todos verdes. Tudo verde é tudo falência. É isso que representa.

E não é politicamente correto. Serei muito criticado por dizer isso, mas estou aqui para dizer a verdade. Não me importo. Não importa para mim. Estou em Nova York, me sinto muito mais seguro. Crime, estamos reduzindo a criminalidade. E, a propósito, falando em crime, Washington D.C., Washington D.C. era a capital do crime nos Estados Unidos. Agora, é totalmente... Depois de 12 dias, é uma cidade totalmente segura. Todo mundo está saindo para jantar, indo a restaurantes. Sua esposa pode andar no meio da rua com ou sem você. Nada vai acontecer. Meu pessoal fez um trabalho fantástico. E sim, chamei a Guarda Nacional e a Guarda Nacional cuidou do assunto. E eles não foram politicamente corretos, mas cuidaram do assunto. Tiramos 1.700 criminosos de carreira, os trouxemos de volta para onde vieram, para os países de onde vieram, ou os colocamos em prisões. Washington D.C. agora é uma cidade totalmente segura novamente e eu os convido a vir. Aliás, jantaremos juntos em um restaurante local e poderemos ir a pé. Não precisamos ir em um veículo blindado. Caminharemos direto da Casa Branca. Eles abriram mão de sua vantagem poderosa. Muitos dos países sobre os quais estamos falando, petróleo e gás, como essencialmente fechar o Grande Mar do Norte. Ah, o Mar do Norte. Eu o conheço muito bem. Aberdeen era a capital do petróleo da Europa e esse petróleo tremendo que não foi encontrado no Mar do Norte. Um petróleo tremendo. E eu estava com o Primeiro-Ministro que eu respeitava, tipo, muito. E eu disse: "Você está sentado com o maior patrimônio." Eles basicamente fecharam o negócio, tornando-o tão tributado que nenhuma construtora, nenhuma empresa petrolífera pode ir para lá. Eles têm um petróleo tremendo restante e, mais importante, têm um petróleo tremendo que ainda nem foi descoberto.