Na ONU, Lula critica Trump, que o elogia e diz que vai encontrá-lo

Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades, cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa.

Lula, em discurso na ONU (veja a íntegra)

Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra.

Lula criticou o "inaceitável" ataque ao Judiciário brasileiro e o tarifaço de Trump como "chantagem econômica". "A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável", disse o presidente. "A intolerância em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias", falou, em referência às sanções de Trump contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), especialmente Alexandre de Moraes.

Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas.

Lula, sobre a condenação de Bolsonaro

Em seguida, Trump fez longuíssimo discurso em que elogiou Lula e contou que encontrou o brasileiro na antessala da ONU. Segundo Trump, ambos se abraçaram e conversaram por alguns segundos. "Tivemos uma ótima química", afirmou o republicano, que falou sobre o futuro encontro, mas sem dar detalhes. Ele disse que o encontro foi muito rápido, durou 39 segundos, por isso "não funcionou muito bem", mas "tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrarmos na próxima semana, se isso for de interesse".